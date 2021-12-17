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Эстония: выполнение требований РФ к НАТО станет катастрофой безопасности Европы

Пятница, 17 декабря 2021, 19:22

Министр обороны Эстонии Каале Лаанет назвал совершенно неприемлемыми обнародованные в пятницу требования России к НАТО и призвал их отвергнуть.

Как сообщает "Европейская правда", об этом идет речь в публикации Postimees.

Россия в поданном НАТО и США документе требует, чтобы Альянс не размещал силы и вооружения в странах, не являющихся членами НАТО до мая 1997 года. К этим странам относятся и страны Балтии и Польша.

"Требования России к НАТО абсолютно неприемлемы! Выполнение любой из перечисленных Российской Федерацией мер стало бы катастрофическим для европейской безопасности", - заявил Лаанет в соцсети.

Он подчеркнул, что сейчас эскалирующей стороной является Россия, чьи силы продолжают направляться к украинским границам.

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.

По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

Темы: ЭстонияНАТОРосcия
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