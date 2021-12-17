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У Вінниці син судді виграв автомобіль у конкурсі від мерії для вакцинованих

П'ятниця, 17 грудня 2021, 18:21
У Вінниці син судді виграв автомобіль у конкурсі від мерії для вакцинованих
Фото: Вінницька міськрада

У Вінниці в результаті розіграшу призів серед вакцинованих головний приз – автомобіль – отримав син місцевого судді.  

Джерело: місцеве видання "20 хвилин"

Деталі: Акція "Вакцинуйся. Збережи життя" від міськради тривала чотири місяці. Організатори кажуть, що випадковим чином, на сайті random.org, обирали переможців. Загалом розіграли 50 телевізорів і 50 велосипедів. А у п’ятницю відбувся фінальний розіграш — обрали людину, яка отримає авто Toyota Corolla.

Цим щасливчиком з-поміж 28 тисяч учасників став Артур Едуардович Смілянець. Він є сином судді вінницького Сьомого апеляційного адмінсуду Едуарда Смілянця.

Цю інформацію підтвердила речниця пресслужби суду Інга Гаврилюк в коментарі виданню.

Сам переможець розповів, що вирішив взяти участь у акції після того, як побачив повідомлення у Фейсбуці.

Пряма мова Смілянця: "Сьогодні мені приходить в Інстаграмі повідомлення від друга: скинув мені посилання… і каже: подивися, ти виграв авто. Я думав, що він так жартує. А потім дивлюсь на реєстраційний номер — усе сходиться. Я до останнього не вірю! Бо вчора у мене був день народження, і ось на такий подарунок я точно не очікував. Я в щоці, якщо чесно".

Передісторія:

  • Подібний конкурс також проводить місцева влада Мукачева.  

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяВінниця
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