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В Виннице сын судьи выиграл автомобиль в конкурсе от мэрии для вакцинированных

Пятница, 17 декабря 2021, 18:21
В Виннице сын судьи выиграл автомобиль в конкурсе от мэрии для вакцинированных

В Виннице в результате розыгрыша призов среди вакцинированных главный приз – автомобиль – получил сын местного судьи.

Источник: местное издание "20 минут"

Детали: Акция "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" от горсовета длилась четыре месяца. Организаторы говорят, что случайным образом на сайте random.org выбирали победителей. В общей сложности разыграли 50 телевизоров и 50 велосипедов. А в пятницу состоялся финальный розыгрыш - выбрали человека, который получит авто Toyota Corolla.

Этим счастливчиком из 28 тысяч участников стал Артур Эдуардович Смелянец. Он сын судьи винницкого Седьмого апелляционного админсуда Эдуарда Смелянца.

Эту информацию подтвердила представитель прессслужбы суда Инга Гаврилюк в комментарии изданию.

Сам победитель рассказал, что решил принять участие в акции после того, как увидел сообщение в Facebook.

Прямая речь Смелянца: "Сегодня мне приходит в Инстаграмме сообщение от друга: скинул мне ссылку… и говорит: посмотри, ты выиграл авто. Я думал, что он так шутит. А потом смотрю на регистрационный номер — все сходится. Я до последнего не верю! Потому что вчера у меня был день рождения, и вот такого подарка я точно не ожидал. Я в шоке, если честно".

Предыстория:

  • Подобный конкурс также проводят местные власти Мукачево.

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Темы: вакцинацияВинница
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