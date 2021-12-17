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Зеленський відповів, чому Ілля Павлюк таємно заїжджає до Офісу президента

П'ятниця, 17 грудня 2021, 20:45
Скриншот відео УП

Президент Володимир Зеленський відповів на питання "Української правди" стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.

Джерело: відеозапис "Української правди", на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом

УП: Для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента? Чим він взагалі займається у вас, які питання вирішує?

Зеленський: До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні.

УП: А чим Ілля Павлюк займається у вас в Офісі, він виконує якісь обов’язки?

Зеленський: Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?

Деталі: Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

Що було раніше: "Українська правда" зафільмувала таємні візити Павлюка на Банкову у своєму матеріалі. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд. 

Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.

Михайло Ткач, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президентаСлуга народу


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