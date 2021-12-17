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Зеленський відповів, чому Ілля Павлюк таємно заїжджає до Офісу президента

П'ятниця, 17 грудня 2021, 19:45
Зеленський відповів, чому Ілля Павлюк таємно заїжджає до Офісу президента
Скриншот відео УП

Президент Володимир Зеленський відповів на питання "Української правди" стосовно таємних візитів бізнесмена Іллі Павлюка до Офісу президента.

Джерело: відеозапис "Української правди", на якому журналіст Михайло Ткач спілкується із президентом

УП: Для чого Ілля Павлюк таємно заїжджає в Офіс президента? Чим він взагалі займається у вас, які питання вирішує?

Зеленський: До нас в Офіс ніхто таємно не заїжджає. До мене особисто. Бувають бізнесмени, є, бувають журналісти. Але таємно – ні.

УП: А чим Ілля Павлюк займається у вас в Офісі, він виконує якісь обов’язки?

Зеленський: Я думаю, тим самим, що й ви, коли ви приходите, іноді. Ви ж заходите в Офіс?

Деталі: Ткачу не вдалося поставити питання відразу, адже охорона президента відштовхнула його. Під час штовханини охоронець вдавав, ніби його виштовхує натовп з-зі спини, а не він штовхав журналіста. Штовханину також задокументували на відео.

Президент разом із дружиною відвідували церемонію відкриття новорічної ялинки біля Офісу президента на Банковій.

Що було раніше: "Українська правда" зафільмувала таємні візити Павлюка на Банкову у своєму матеріалі. Бізнесмен пересідав із власної автівки в автомобіль з номерами прикриття, після чого його завозили до Офісу через боковий в’їзд. 

Номери прикриття дозволено використовувати поліції та спецслужбам під час виконання оперативних обов’язків.

Михайло Ткач, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийОфіс президентаСлуга народу
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