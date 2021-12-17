Зеленский ответил, почему Илья Павлюк тайно заезжает в Офис президента

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос "Украинской правды" относительно тайных визитов бизнесмена Ильи Павлюка в Офис президента.

Источник: видеозапись "Украинской правды", на которой журналист "УП" Михаил Ткач общается с президентом

УП: Зачем Илья Павлюк тайно заезжает в Офис президента? Чем он вообще занимается у вас, какие вопросы решает?

Зеленский: К нам в офис никто тайно не заезжает. Ко мне лично. Бывают бизнесмены, есть, бывают журналисты. Но тайно – нет.

УП: А чем Илья Павлюк занимается у вас в Офисе, он исполняет какие-нибудь обязанности?

Зеленский: Я думаю, тем же, что и вы, когда вы приходите, иногда. Вы ведь заходите в Офис?

Детали: Ткачу не удалось поставить вопрос сразу, ведь охрана президента оттолкнула его. Во время суматохи охранник делал вид, будто его выталкивает толпа из-за спины, а не он сам толкал журналиста. Этот инцидент также задокументировали на видео.

Президент вместе с супругой посещали церемонию открытия новогодней елки возле Офиса президента на Банковой.

Что было раньше: "Украинская правда" сняла тайные визиты Павлюка на Банковую в своем материале. Бизнесмен пересаживался из собственного автомобиля в автомобиль с номерами прикрытия, после чего его завозили в Офис в боковой въезд.

Номера прикрытия разрешено использовать полиции и спецслужбам при исполнении оперативных обязанностей.