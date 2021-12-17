Через обвал породи у шахті на Львівщині загинув гірник
П'ятниця, 17 грудня 2021, 23:17
У Львівській області через обвал у шахті "Надія" загинув гірник.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook
Пряма мова: "З шахти "Надія" (Львівщина) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження.
На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи. На місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби".
Деталі: За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але по дорозі на поверхню гірник помер.
Нагадаємо: На початку грудня на шахті "Артем-1" у Кривому Розі стався обвал, внаслідок чого загинув 48-річний гірник.
Українська правда