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Через обвал породи у шахті на Львівщині загинув гірник

П'ятниця, 17 грудня 2021, 23:17
Через обвал породи у шахті на Львівщині загинув гірник
фото: Facebook

У Львівській області через обвал у шахті "Надія" загинув гірник.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "З шахти "Надія" (Львівщина) повідомляють про загибель шахтаря 1986 року народження.

На глибині 544 м у 164 бортовому штреку стався обвал породи. На місце надзвичайної події виїхали 2 відділення гірничорятувальної служби".

Деталі: За повідомленням рятувальників, медсестра підземного медичного пункту надавала допомогу, але по дорозі на поверхню гірник помер.

Нагадаємо: На початку грудня на шахті "Артем-1" у Кривому Розі стався обвал, внаслідок чого загинув 48-річний гірник.

Українська правда

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Теми: шахтиЛьвівщина
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