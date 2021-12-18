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Из-за обвала породы в шахте на Львовщине погиб горняк

Суббота, 18 декабря 2021, 00:17
фото: Facebook

Во Львовской области из-за обвала в шахте "Надежда" погиб горняк.

Источник: глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

Прямая речь: "Из шахты "Надежда" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения.

На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы.

Подробности: По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но по дороге на поверхность горняк скончался.

Напомним: В начале декабря на шахте "Артем-1" в Кривом Роге произошел обвал, в результате чего погиб 48-летний горняк.

Украинская правда
Темы: шахтыЛьвовщина
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