Из-за обвала породы в шахте на Львовщине погиб горняк
Суббота, 18 декабря 2021, 00:17
Во Львовской области из-за обвала в шахте "Надежда" погиб горняк.
Источник: глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook
Прямая речь: "Из шахты "Надежда" (Львовщина) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения.
На глубине 544 м в 164 бортовом штреке произошел обвал породы. На место чрезвычайного происшествия выехали 2 отделения горноспасательной службы.
Подробности: По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но по дороге на поверхность горняк скончался.
Напомним: В начале декабря на шахте "Артем-1" в Кривом Роге произошел обвал, в результате чего погиб 48-летний горняк.
Украинская правда