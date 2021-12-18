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Pfizer має намір тестувати бустерну дозу ковід-вакцини на дітях із 6 місяців

Субота, 18 грудня 2021, 02:18
фото: Getty Images

Компанія Pfizer-BioNTech заявила в п’ятницю, що розширить клінічні випробування третьої дози ковід-вакцини для дітей віком від 6 місяців, оскільки дві дози не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

Джерело: сайт Pfizer

Дослівно: "Дослідження тепер включатиме оцінку третьої дози у 3 мікрограми щонайменше через два місяці після другої дози після двох, щоб забезпечити високий рівень захисту у цій віковій групі".

"Якщо дослідження трьох доз буде успішним, Pfizer-BioNTech зможуть надати дані регуляторним органам для підтримки дозволу на екстрене використання для дітей віком від 6 місяців до 5 років у першій половині 2022 року".

Деталі: Компанії заявили, що дві дози ковід-вакцини не викликали стійкої імунної відповіді у дітей від 2 до 5 років.

У компанії заявляють, що рішення "оцінити третю дозу 3 мкг для дітей віком від 6 місяців до 5 років відображає прагнення компаній ретельно вибирати правильну дозу, щоб максимізувати" захист вразливих категорій.

Крім того, Pfizer-BioNTech також планують оцінити третю дозу препарату 10 мкг для дітей віком від 5 до 12 років.

Також, зазначають у компанії, що розпочали дослідження дози 10 мкг або 30 мкг приблизно на 600 підлітках віком від 12 до 17 років.

Нагадаємо: У Британії досліджують імунні реакції дітей на щеплення змішаними дозами вакцин.

Українська правда
Теми: вакцинаціядіти


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