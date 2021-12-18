Pfizer собирается тестировать бустерную дозу ковид-вакцины на детях с 6 месяцев

Компания Pfizer-BioNTech заявила в пятницу, что расширит клинические испытания третьей дозы ковид-вакцины для детей в возрасте от 6 месяцев, поскольку две дозы не вызывали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.

Источник: сайт Pfizer

Дословно: "Исследование теперь будет включать оценку третьей дозы в 3 микрограммы, по меньшей мере, через два месяца после второй дозы после двух, чтобы обеспечить высокий уровень защиты в этой возрастной группе".

"Если исследование трех доз будет успешным, Pfizer-BioNTech смогут предоставить данные регуляторным органам для поддержания разрешения на экстренное использование для детей в возрасте от 6 месяцев до 5 лет в первой половине 2022 года".

Детали: Компании заявили, что две дозы ковид-вакцины не вызвали стойкого иммунного ответа у детей от 2 до 5 лет.

В компании заявляют, что решение "оценить третью дозу 3 мкг для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбирать правильную дозу, чтобы максимизировать" защиту уязвимых категорий.

Кроме того, Pfizer-BioNTech также планируют оценить третью дозу 10 мкг для детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Также, отмечают в компании, что начали исследование дозы 10 мкг или 30 мкг примерно на 600 подростках в возрасте от 12 до 17 лет.

Напомним: В Британии исследуют иммунные реакции детей на прививку смешанными дозами вакцин.