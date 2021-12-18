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Білий дім: США розглядають пакети розширеної військової допомоги Україні

Субота, 18 грудня 2021, 02:58
фото: Getty Images

Сполучені Штати проводять роботу щодо нових розширених пакетів військової допомоги Україні.

Джерело: заява радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, цитує ZN.UA

Пряма мова: "Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються".

"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще".

Деталі: Йдеться про військову допомогу, фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден.

Салліван уточнив, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

Нагадаємо: Американське видання з посиланням на співрозмовників у владних колах повідомило, що Сполучені Штати планують забезпечити Київ масштабним пакетом військової допомоги, проте адміністрація Байдена зволікає з передачею вже узгодженої допомоги на 200 млн доларів.

Сенат США у середу схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Теми: СШАУкраїназброя


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