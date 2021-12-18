Белый дом: США рассматривают пакеты расширенной военной помощи Украине

Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине.

Источник: заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, цитирует ZN.UA

Прямая речь: "Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются".

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще".

Детали: Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.

Салливан уточнил, что помощь Украине продолжается постоянно.

Напомним: Американское издание со ссылкой на собеседников во властных кругах сообщило, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Киев масштабным пакетом военной помощи, однако администрация Байдена затягивает передачу уже согласованной помощи на 200 млн долларов.

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.