Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Белый дом: США рассматривают пакеты расширенной военной помощи Украине

Суббота, 18 декабря 2021, 02:58
фото: Getty Images

Соединенные Штаты проводят работу по расширенным пакетам военной помощи Украине.

Источник: заявление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, цитирует ZN.UA

Прямая речь: "Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые есть у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются".

"Пока мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще".

Детали: Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.

Салливан уточнил, что помощь Украине продолжается постоянно.

Напомним: Американское издание со ссылкой на собеседников во властных кругах сообщило, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Киев масштабным пакетом военной помощи, однако администрация Байдена затягивает передачу уже согласованной помощи на 200 млн долларов.

Сенат США в среду одобрил проект оборонного бюджета на 2022 год на сумму $778 млрд, предусматривающий выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Темы: СШАУкраинаоружие
powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам

Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Все новости...
США
Путин еще не принял решения о вторжении в Украину – чиновник из Белого дома
Россия разочарована сигналами из США и НАТО по поводу предложений "гарантии безопасности"
Белый дом назвал условие для начала переговоров о "гарантиях безопасности" для РФ
Последние новости
15:57
Зеленский о ядерном оружии в Беларуси: Такими вещами играть нельзя
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
обновленоПорошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
Все новости...