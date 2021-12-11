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США зволікає з наданням Україні військової допомоги – NBC

Субота, 11 грудня 2021, 09:04
Українські військові, фото Getty Images

Американське видання з посиланням на співрозмовників у владних колах повідомило, що Сполучені Штати планують забезпечити Київ масштабним пакетом військової допомоги, проте адміністрація Байдена зволікає з передачею вже узгодженої допомоги на 200 млн доларів.

Джерело: NBC News

Деталі: Україна протягом останніх місяців отримала від США низку військових вантажів, зокрема, 9 грудня – 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

Водночас, за даними NBC News, адміністрація Джо Байдена "притримала" значну частину зброї на 200 млн доларів, призначеної Україні, аби спробувати вплинути на президента РФ Володимира Путіна дипломатичним шляхом.

За словами трьох людей, знайомих з цим питанням, адміністрація президента США підготувала пакет військової допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів за останні тижні, але зволікала з наданням допомоги, незважаючи на заклики Києва.

При цьому обізнаний співрозмовник американського видання повідомив, що існує інший, "набагато більший" варіант допомоги Україні зброєю, у разі вторгнення Росії.

Затримка адміністрацією меншої партії озброєння та військової техніки була обумовлена тим,  що Вашингтон розраховував на дієвість дипломатичних зусиль.

Менший пакет (на 200 млн доларів) "лежав на столі президента (Байдена) приблизно три-чотири тижні", - повідомило одне з джерел. Очікувалося, що він буде затверджений та оприлюднений минулого тижня, але замість цього Білий дім вирішив відкласти питання.

Україна додатково попросила у США системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, більше "Джавелінів", радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси та медичне обладнання.

Після того, як місяць тому Київ надіслав Вашингтону терміновий запит про військову допомогу та отримав позитивну відповідь, українська влада була спантеличена, чому пакет допомоги не був реалізований, як очікувалося.

Білий дім не відповів на запит NBC News про коментар. Речник президента України Володимира Зеленського від коментарів також відмовився.

Нагадаємо:

  • Україна наразі не бачить, щоб наслідком переговорів президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним стало негайне зниження напруженості на кордоні.

Знати більше: Нова вимога Путіна: головне на переговорах лідерів США та РФ

Теми: СШАзброяУкраїнаБайден


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