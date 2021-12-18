Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ схвалила 9-ту вакцину проти коронавірусу

Субота, 18 грудня 2021, 05:36
ВООЗ схвалила 9-ту вакцину проти коронавірусу
фото: Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, вироблену американською компанією Novavax та Інститутом сироватки Індії – CovavaxTM.

Джерело: ВООЗ, Associated Press

Деталі: Вакцина CovavaxTM, є дев’ятою, яка отримала дозвіл на екстрене використання від ВООЗ, і буде постачатися у всі країни світу за програмою COVAX.

За процедурою ВООЗ вакцина пройшла тестування на якість, безпеку та ефективність.

Поки невідомо, скільки поставок вакцин компанія може відправити і коли.

Вакцина CovavaxTM – білкова вакцина, що містить ген модифікованого білка SARS-CoV-2. Вона створена за технологією, за якою вже створювали інші види вакцин.

Повний курс щеплення Covavax вимагає введення двох доз вакцини.

Нагадаємо: Радники Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували вакцинуватися Pfizer/BioNTech або Moderna, а не Johnson&Johnson – через ризик рідкісних випадків згортання крові.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусохорона здоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: