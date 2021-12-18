ВООЗ схвалила 9-ту вакцину проти коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу, вироблену американською компанією Novavax та Інститутом сироватки Індії – CovavaxTM.

Джерело: ВООЗ, Associated Press

Деталі: Вакцина CovavaxTM, є дев’ятою, яка отримала дозвіл на екстрене використання від ВООЗ, і буде постачатися у всі країни світу за програмою COVAX.

За процедурою ВООЗ вакцина пройшла тестування на якість, безпеку та ефективність.

Поки невідомо, скільки поставок вакцин компанія може відправити і коли.

Вакцина CovavaxTM – білкова вакцина, що містить ген модифікованого білка SARS-CoV-2. Вона створена за технологією, за якою вже створювали інші види вакцин.

Повний курс щеплення Covavax вимагає введення двох доз вакцини.

Нагадаємо: Радники Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували вакцинуватися Pfizer/BioNTech або Moderna, а не Johnson&Johnson – через ризик рідкісних випадків згортання крові.