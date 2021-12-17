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Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J

П'ятниця, 17 грудня 2021, 02:27
JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images

Радники Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували вакцинуватися Pfizer/BioNTech або Moderna, а не Johnson&Johnson – через ризик рідкісних випадків згортання крові.

Джерело: The Guardian

Деталі: Консультативний комітет CDC з імунізації одноголосно проголосував за ухвалення цієї рекомендації.

Раніше повідомлялося про випадки утворення тромбів, що супроводжуються низьким рівнем тромбоцитів, у реципієнтів J&J. Найвищий рівень звітності був серед жінок віком до 50 років.

CDC заявив, що частота таких інцидентів вища, ніж передбачалося раніше, як серед жінок, так і серед чоловіків, і щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок таких інцидентів зі згортанням крові в США.

Члени CDC також повідомили, що вакцина J&J менш ефективна у запобіганні коронавірусу, ніж дві інші вакцини, дозволені для використання в США. Водночас провідний спеціаліст з вакцин J&J Пенні Хітон  сказала, що вакцина викликає сильну і тривалу імунну відповідь всього за один укол. За її словами, "в умовах, коли багато людей не повертаються для другої дози або ревакцинації, надійність одноразової вакцини Johnson&Johnson як основна схема може мати вирішальне значення для порятунку життів".

З понад 200 млн повністю вакцинованих американців близько 16 млн щепилися J&J.

Передісторія:

  • 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.  
  • Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла. 
  • На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
  • 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.
  • 24 квітня у Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson&Johnson.

Теми: вакцинаціяСША


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