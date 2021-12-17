Радники регулятора США рекомендували вакцинуватися Pfizer та Moderna замість J&J
Радники Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендували вакцинуватися Pfizer/BioNTech або Moderna, а не Johnson&Johnson – через ризик рідкісних випадків згортання крові.
Джерело: The Guardian
Деталі: Консультативний комітет CDC з імунізації одноголосно проголосував за ухвалення цієї рекомендації.
Раніше повідомлялося про випадки утворення тромбів, що супроводжуються низьким рівнем тромбоцитів, у реципієнтів J&J. Найвищий рівень звітності був серед жінок віком до 50 років.
CDC заявив, що частота таких інцидентів вища, ніж передбачалося раніше, як серед жінок, так і серед чоловіків, і щонайменше дев'ятеро людей загинули внаслідок таких інцидентів зі згортанням крові в США.
Члени CDC також повідомили, що вакцина J&J менш ефективна у запобіганні коронавірусу, ніж дві інші вакцини, дозволені для використання в США. Водночас провідний спеціаліст з вакцин J&J Пенні Хітон сказала, що вакцина викликає сильну і тривалу імунну відповідь всього за один укол. За її словами, "в умовах, коли багато людей не повертаються для другої дози або ревакцинації, надійність одноразової вакцини Johnson&Johnson як основна схема може мати вирішальне значення для порятунку життів".
З понад 200 млн повністю вакцинованих американців близько 16 млн щепилися J&J.
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що у США рекомендували призупинити щеплення вакциною J&J після повідомлень про поодинокі випадки розвитку тромбів у щеплених пацієнтів.
- Було зафіксовано 6 випадків розвитку тромбів. Вони сталися у проміжку з 6 до 13 днів після щеплення. Тромби виникли у венах, що відводять кров з мозку, у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів. В усіх випадках це були жінки віком від 18 до 48 років, одна пацієнтка померла.
- На той момент у США зробили вже понад 6,8 мільйонів щеплень вакциною J&J. У більшості пацієнтів не було ніяких або дуже м’які побічні реакції.
- 20 квітня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило про можливий зв’язок вакцини J&J з рідкісними випадками тромбозу, але наголосило, що користь від препарату перевищує ризики.
- 24 квітня у Штатах рекомендували відновити вакцинацію Johnson&Johnson.