ВОЗ одобрила 9-ю вакцину против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования вакцину от коронавируса, производимую американской компанией Novavax и Институтом сыворотки Индии – CovavaxTM.

Источник: ВОЗ, Associated Press

Детали: Вакцина CovavaxTM является девятой, которая получила разрешение на экстренное использование от ВОЗ, и будет поставляться во все страны мира по программе COVAX.

По процедуре ВОЗ вакцина прошла тестирование на качество, безопасность и эффективность.

Пока неизвестно, сколько поставок вакцин компания может отправить и когда.

Вакцина CovavaxTM – белковая вакцина, содержащая ген модифицированного белка SARS-CoV-2. Она создана по технологии, по которой уже создавались другие виды вакцин.

Полный курс прививки Covavax требует введения двух доз вакцины.

Напомним: Советники Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендовали вакцинироваться Pfizer/BioNTech или Moderna, а не Johnson&Johnson – из-за риска редких случаев свертывания крови.