Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в Україні: 7,5 тисяч нових випадків, з них 18% у Києві

Субота, 18 грудня 2021, 08:19
фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 503 нових випадків Covid, 288 хворих померли і 18 534 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 2 018 осіб.

Серед нових хворих – 674 дитини і 154 медпрацівники.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1395), найбільше летальних сталося на Дніпропетровщині (41).

За весь час пандемії в Україні виявлено 3 604 549 випадків коронавірусу, одужало 3 324 999 осіб, померло 92 929. Було проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань.

Що передувало: За добу 16 грудня в Україні зафіксували 8 899 випадків захворювання на Covid-19, померли від нього 328 хворих, госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього 2 028 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мирослава Гонгадзе повертається в Україну

Радник Байдена обговорив з Кремлем умови переговорів про "гарантії безпеки"

Синоптики прогнозують морози до -19°

Головні новини понеділка і ночі: Порошенко, Держдеп про Україну

ЗМІ: США зареєстрували першу смерть людини з “Омікроном”

"Тисяча Зеленського": за два дні українці витратили понад 130 мільйонів

Усі новини...
коронавірус
У США за добу від Covid померли понад 1 600 осіб
ВООЗ схвалила 9-ту вакцину проти коронавірусу
Австрія закриває кордони для невакцинованих від коронавірусу
Останні новини
10:57
СБУ заявляє, що запобігла передачі РФ секретних даних щодо протиповітряної оборони
10:45
У Шотландії хочуть посмертно виправдати "відьом", яких стратили понад 300 років тому
10:44
У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів, якщо Росія нападе – WP
10:35
Український політв'язень перебуває у критичному стані в колонії ОРДО
10:28
ЄС об’єднав Сербію і Чорногорію у переговорах про членство
10:13
фотоНайдорожча, найдешевша та морська: як виглядають ялинки-2022 в регіонах України
10:03
США і Британія направили в Україну експертів для підготовки до кібернападу РФ - NYT
10:01
"Податкова амністія": українці задекларували перший мільярд
09:58
"Краще втрачені плани, ніж втрачене життя": ВООЗ закликала на свята посидіти вдома
09:46
"Відкрите небо": Wizz Air запустив рейси до Європи по закритих напрямках
Усі новини...