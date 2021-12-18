Covid в Україні: 7,5 тисяч нових випадків, з них 18% у Києві

За добу 17 грудня в Україні зафіксовано 7 503 нових випадків Covid, 288 хворих померли і 18 534 – одужали.

Джерело: МОЗ

Деталі: Госпіталізовано за добу 2 018 осіб.

Серед нових хворих – 674 дитини і 154 медпрацівники.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1395), найбільше летальних сталося на Дніпропетровщині (41).

За весь час пандемії в Україні виявлено 3 604 549 випадків коронавірусу, одужало 3 324 999 осіб, померло 92 929. Було проведено 16 474 655 ПЛР-тестувань.

Що передувало: За добу 16 грудня в Україні зафіксували 8 899 випадків захворювання на Covid-19, померли від нього 328 хворих, госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього 2 028 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП