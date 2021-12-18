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Covid в Украине: 7,5 тысяч новых случаев, из них 18% в Киеве

Суббота, 18 декабря 2021, 07:19
Covid в Украине: 7,5 тысяч новых случаев, из них 18% в Киеве
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 17 декабря в Украине зафиксировано 7503 новых случаев Covid, 288 больных умерли и 18 534 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Госпитализированы за сутки 2018 человек.

Среди новых больных – 674 ребенка и 154 медработника.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1395), больше всего летальных произошло в Днепропетровской области (41).

За все время пандемии в Украине обнаружено 3 604 549 случаев коронавируса, выздоровело 3 324 999 человек, умерло 92 929. Было проведено 16 474 655 ПЦР-тестирований.

Что предшествовало: За сутки 16 декабря в Украине зафиксировали 8 899 случаев заболевания Covid-19, умерли от него 328 больных, госпитализированы с коронавирусом или подозрением на него 2 028 человек.

Знать большеCOVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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