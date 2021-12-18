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Бустерну дозу Covid-вакцини за добу отримали 60 осіб

Субота, 18 грудня 2021, 07:31
Бустерну дозу Covid-вакцини за добу отримали 60 осіб
ФОТО КМДА

136 962 людини в Україні вакциновано проти Covid 17 грудня, з них першу дозу отримало 42 544 людини, повністю імунізовані – 94 358 людей, додаткову дозу отримали 60 осіб.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 355 540 людей, з них отримали першу дозу – 14 355 538 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 919 024 людини, отримали додаткову дозу – 74 людини.

Загалом в Україні проведено 27 274 636 щеплень проти Covid.

Нагадаємо: Більшість вакцин від коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19, спершу вважалися дводозними, але у багатьох країнах світу тепер для повного курсу щеплень запроваджують третю дозу вакцини.

В Україні поки що імунізація вважається повною при двох дозах вакцини, а додаткову дозу отримують люди зі слабким імунітетом через хронічні хвороби.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: вакцинація
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