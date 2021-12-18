Бустерную дозу вакцины от Covid за сутки получили 60 человек

136 962 человека в Украине вакцинировано против Covid 17 декабря, из них первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек.

Источник: Минздрав

Детали: С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека.

Всего в Украине проведено 27 274 636 прививок против Covid.

Напомним: Большинство вакцин от коронавируса SARS CoV 2, вызывающего болезнь Covid-19, сначала считались двудозными, но во многих странах мира теперь для полного курса прививок вводят третью дозу вакцины.

В Украине пока иммунизация считается полной при двух дозах вакцины, а дополнительную дозу получают люди со слабым иммунитетом из-за хронических заболеваний.

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