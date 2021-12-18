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РФ о возможных гарантиях ненападения на Украину: "дали еще в Будапештском меморандуме"

Суббота, 18 декабря 2021, 09:51
РФ о возможных гарантиях ненападения на Украину: дали еще в Будапештском меморандуме
фото: Известия

В Москве считают неуместными требования США и НАТО к России, касающиеся "неких мероприятий" на ее территории и не видят смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину.

Источник: замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу"

Детали: Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".

Замминистра подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят.

"Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", - заявил Рябков.

Он считает, что Киев "при попустительстве западных покровителей" переворачивает смысл Будапештского меморандума.

Прямая речь: "Будапештский меморандум касается гарантий безопасности Украины как неядерного государства по смыслу ДНЯО. И с этой точки зрения все гарантии обеспечены и соблюдены.

Но в Будапештском меморандуме нет ни слова ни о госпереворотах на Украине и последующих действиях, ни о возможности, скажем так, называя вещи своими именами, делать вывод частью населения, на тот момент проживавшей в пределах Украины, о том, стоит ли продолжать жить там или нужно вернуться в состав Российской Федерации".

Больше деталей: Кроме того, по словам Рябкова, в Москве эффект от возможного введения Западом новых ограничительных мер, так называемых "адских" санкций сводят к их прочтению и "еще больше испорченным глазам от этого чтения, не более того".

По его словам, Россия постоянно сталкивается с ограничениями, и уже к ним адаптировалась.

Что предшествовало: Президента Украины Владимира Зеленского удивляют требования президента России к западным лидерам предоставить гарантии, что НАТО не будет в Украине, после того, как сама Россия нарушила Будапештский меморандум и ряд других договоренностей.

Справка: Согласно Будапештскому меморандуму, Россия, США и Великобритания обязались гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.

В начале 2014 года Россия аннексировала АР Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове. Также она проводит гибридную агрессию против Украины в Донбассе. При этом Россия не признает, что является стороной конфликта на востоке Украины, а Революцию Достоинства и смену власти в Украине после бегства президента Виктора Януковича в РФ называет государственным переворотом.

Предыстория:

  • 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.
  • Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.
  • Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.
  • По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

Знать больше: Обезьяна с гранатами: как Украина из "Верхней Вольты с ракетами" превратилась в страну без ракет

Шантаж с ядерным оружием: что стоит за Зе-вопросом о Будапештском меморандуме

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТО
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