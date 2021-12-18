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У Києві не зменшується кількість нових випадків Covid, але одужань більше

Субота, 18 грудня 2021, 13:01
У Києві не зменшується кількість нових випадків Covid, але одужань більше
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 17 грудня виявили 1395 випадків коронавірусу, померли 19 хворих, одужали 1917 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 75 хворих на коронавірус і 52 особи з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (340), Дарницькому (176) та в Святошинському (142) районах.

Серед нових хворих – 814 жінок віком від 18 до 95 років, 514 чоловіків віком від 18 до 92 років, 30 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 37 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Серед померлих – 12 жінок від 62 до 81 року та 7 чоловіків від 49 до 86 років.

Загалом з початку пандемії в Києві виявили 320 276 випадків коронавірусу, померло 7986 осіб, одужало – 297 764.

Що передувало: За добу 16 грудня у столиці лабораторно підтвердили 1 385 нових випадки коронавірусу, 14 хворих померли, водночас подолала вірус 2 251 особа.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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