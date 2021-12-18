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В Киеве не уменьшается количество новых случаев Covid, но выздоровлений больше

Суббота, 18 декабря 2021, 13:01
В Киеве не уменьшается количество новых случаев Covid, но выздоровлений больше
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за сутки 17 декабря выявили 1395 случаев коронавируса, умерли 19 больных, выздоровели 1917 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы за сутки 75 больных коронавирусом и 52 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (340), Дарницком (176) и Святошинском (142) районах.

Среди новых больных – 814 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 514 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 30 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Среди умерших – 12 женщин от 62 до 81 года и 7 мужчин от 49 до 86 лет.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 320 276 случаев коронавируса, умерли 7986 человек, выздоровели – 297 764.

Что предшествовало: За сутки 16 декабря в столице лабораторно подтвердили 1 385 новых случаев коронавируса, 14 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 2 251 человек.

Читайте также: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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