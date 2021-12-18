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Гібридні війська РФ поранили українського бійця, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь

Субота, 18 грудня 2021, 16:57
Гібридні війська РФ поранили українського бійця, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Українські військові, фото ОТУ "Схід"

Російсько-окупаційні війська на сході України у суботу гатили з мінометів і гранатометів, а також застосували безпілотник з озброєнням. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних сил був поранений.

Джерело: вечірнє зведення штабу ООС

Деталі: В ЗСУ констатували, що гібридні війська РФ продовжують ігнорувати домовленості щодо перемир'я. Від початку доби 18 грудня з боку збройних формувань Росії зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. 

В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.

В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю. 

Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я -  задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".

"Українська правда" у Threads

Теми: війнаОРДЛОРосіяЗбройні сили
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