Гібридні війська РФ поранили українського бійця, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
Російсько-окупаційні війська на сході України у суботу гатили з мінометів і гранатометів, а також застосували безпілотник з озброєнням. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Збройних сил був поранений.
Джерело: вечірнє зведення штабу ООС
Деталі: В ЗСУ констатували, що гібридні війська РФ продовжують ігнорувати домовленості щодо перемир'я. Від початку доби 18 грудня з боку збройних формувань Росії зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.
В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17.
В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.
Поблизу Водяного та Троїцького ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем.
Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними".