Гибридные войска РФ ранили украинского бойца, ВСУ открыли ответный огонь

Российско-оккупационные войска на востоке Украины в субботу открыли огонь из минометов и гранатометов, а также применили беспилотник с вооружением. В результате боевых действий один военнослужащий Вооруженных сил был ранен.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: В ВСУ констатировали, что гибридные войска РФ продолжают игнорировать договоренности о перемирии. С начала суток 18 декабря со стороны вооруженных формирований России зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

В направлении Южного оккупанты открывали огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из гранатометов разных систем.

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья - удовлетворительное".

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".