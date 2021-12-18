Доступне громадянство для росіян, що воюють за Україну: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський погодив зміни до закону "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства бійцями-іноземцями, що воювали або досі воюють в лавах ЗСУ, та громадянами держави-агресора, яких переслідують за політичні переконання на батьківщині.

Джерело: сайт глави держави

Деталі: Спрощена процедура набуття громадянства передбачена для осіб, які проходили чи проходять службу в лавах Збройних сил України, мають визначні заслуги перед Україною чи становлять державний інтерес, є громадянами держави-агресора або держави-окупанта і зазнали переслідувань за політичні переконання.

Передісторія: Верховна Рада спростила отримання громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, та росіянами, що зазнають переслідувань в Російській Федерації.

Документ №5630 передбачає можливість подання декларацій про відмову від іноземного громадянства разом із заявою про прийняття громадянства України особами:

1) які є громадянами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом і зазнали переслідувань через політичні переконання у країні своєї громадянської належності;

2) які в установленому законодавством України порядку проходять/проходили військову службу за контрактом у Збройних силах України;

3) які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних силах України та нагороджені державною нагородою України;

4) які мають визначні заслуги перед Україною, у тому числі, брали участь в антитерористичній операції чи у виконанні бойових або службових завдань АТО, брали (беруть) участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

5) прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, у тому числі: особи, які брали участь в АТО, забезпечують нацбезпеку України чи стримують агресію РФ в ОРДЛО або надали практичну допомогу в боротьбі з тероризмом;

6) особи, зазначені у ч.20 ст.4 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства": наприклад, іноземці та особи без громадянства, які надавали інструкторську допомогу підрозділам ЗСУ і правоохоронних органів.