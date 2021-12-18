Доступное гражданство для россиян, воюющих за Украину: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский согласовал изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, воевавшими или до сих пор воюющими в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине.

Источник: сайт главы государства

Детали: Упрощенная процедура вступления в гражданство предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследуются за политические убеждения.

Предыстория: Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины и россиянами, подвергающимися преследованиям в Российской Федерации.

Документ №5630 предусматривает возможность представления декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины лицами:

1) которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

2) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

3) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины и награждены государственной наградой Украины;

4) имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, принимали участие в антитеррористической операции или в выполнении боевых или служебных задач АТО, участвовали (участвуют) в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

5) принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, в том числе: лица, участвовавшие в АТО, обеспечивают нацбезопасность Украины или сдерживают агрессию РФ в ОРДЛО или оказали практическую помощь в борьбе с терроризмом;

6) лица, указанные в ч.20 ст.4 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства": например, иностранцы и лица без гражданства, оказывавшие инструкторскую помощь подразделениям ВСУ и правоохранительных органов.