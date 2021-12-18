Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Доступное гражданство для россиян, воюющих за Украину: Зеленский подписал закон

Суббота, 18 декабря 2021, 18:32
Доступное гражданство для россиян, воюющих за Украину: Зеленский подписал закон
Фото с сайта Кабмина

Президент Владимир Зеленский согласовал изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства бойцами-иностранцами, воевавшими или до сих пор воюющими в рядах ВСУ, и гражданами государства-агрессора, преследуемыми за политические убеждения на родине.

Источник: сайт главы государства

Детали: Упрощенная процедура вступления в гражданство предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и преследуются за политические убеждения.

Предыстория: Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины и россиянами, подвергающимися преследованиям в Российской Федерации.

Документ №5630 предусматривает возможность представления декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины лицами:

1) которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

2) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины;

3) которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины и награждены государственной наградой Украины;

4) имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной, в том числе, принимали участие в антитеррористической операции или в выполнении боевых или служебных задач АТО, участвовали (участвуют) в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

5) принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, в том числе: лица, участвовавшие в АТО, обеспечивают нацбезопасность Украины или сдерживают агрессию РФ в ОРДЛО или оказали практическую помощь в борьбе с терроризмом;

6) лица, указанные в ч.20 ст.4 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства": например, иностранцы и лица без гражданства, оказывавшие инструкторскую помощь подразделениям ВСУ и правоохранительных органов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: гражданствоУкраинапрезидентРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
гражданство
ФСБ планирует найти "гражданство РФ" у военного руководства Украины – СБУ
Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Последние новости
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
Все новости...
Реклама: