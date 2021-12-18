Росія перейшла до прямих погроз НАТО

У МЗС Росії 18 грудня заявили, що у Заходу "є два шляхи" – або прийняти пропозицію РФ (погодитися з умовою, що Україна не вступить до НАТО), або "мати справу з військово-технічною альтернативою".

Джерело: заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко, якого цитує РИА Новости

Деталі: У п'ятницю Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", дотримання яких Володимир Путін вимагає від НАТО і які Росія передала США.

У зазначених "гарантіях безпеки" авторства РФ йдеться, що Україна не має стати членом НАТО. Обговорювати це питання Москва жадає виключно сам на сам з Вашингтоном.

У відповідь на це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс розглядає можливість діалогу з РФ, проте варто враховувати позицію України.

У суботу, 18 грудня, представник зовнішньополітичного відомства Росії заявив – Москва розраховує, що НАТО не вдасться "забовтати" російські пропозиції щодо "гарантій безпеки".

У МЗС РФ пообіцяли, що Москва перейде в режим створення контрзагроз, якщо Північноатлантичний альянс не виконає вимог Путіна.

За словами Грушка, у відносинах РФ і НАТО настав момент істини, а пропозиції Москви націлені на те, щоб "відійти від небезпечної межі". Він додав, що Росія добиватиметься свого.

Нагадаємо:

Проєкт договору про так звані "гарантії безпеки" називається "Угода про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору". Цей путінський проєкт пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що унеможливлюють подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України. Крім того, РФ пропонує відмовитися від ведення військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

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