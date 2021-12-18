Россия перешла к прямым угрозам НАТО

В МИД России 18 декабря заявили, что у Запада "есть два пути" – либо принять предложение РФ (согласится с условием, что Украина не вступит в НАТО), либо "иметь дело с военно-технической альтернативой".

Источник: Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, которого цитирует РИА Новости

Детали: В пятницу Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдение которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.

В указанных "гарантиях безопасности" авторства РФ отмечено, что Украина не должна стать членом НАТО. Обсуждать этот вопрос Москва хочет исключительно один на один с Вашингтоном.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс рассматривает возможность диалога с РФ, однако следует учитывать позицию Украины.

В субботу, 18 декабря, представитель внешнеполитического ведомства России заявил – Москва рассчитывает, что НАТО не удастся "заболтать" российские предложения по "гарантиям безопасности".

В МИД РФ заявили, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Североатлантический альянс не выполнит требования Путина.

По словам Грушко, в отношениях РФ и НАТО наступил момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы "отойти от опасной черты". Он добавил, что Россия будет добиваться своего.

Напомним:

Проект договора о так называемых "гарантиях безопасности" называется "Соглашение о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов Североатлантического договора". Этот путинский проект предлагает странам НАТО взять на себя обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины. Кроме того, РФ предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины".

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