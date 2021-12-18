Російські бомбардувальники вже на західних кордонах Білорусі

Кремль направив до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для "спільного патрулювання" регіонів уздовж західного кордону Республіки Білорусь.

Джерело: заява міністерства оборони Білорусі

Дослівно Міноборонги РБ: "Відеофакт. Спільне патрулювання повітряних кордонів Союзної держави.

Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії".

Передісторія: Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Республіка готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.