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Російські бомбардувальники вже на західних кордонах Білорусі

Субота, 18 грудня 2021, 21:30
Російські бомбардувальники вже на західних кордонах Білорусі
Бомбардувальники, скрін з відео

Кремль направив до Білорусі стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 для "спільного патрулювання" регіонів уздовж західного кордону Республіки Білорусь.

Джерело: заява міністерства оборони Білорусі

Дослівно Міноборонги РБ: "Відеофакт. Спільне патрулювання повітряних кордонів Союзної держави.

Патрулювання здійснюється у складі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 ВКС Росії у супроводі змішаної тактичної групи багатофункціональних винищувачів СУ-30СМ Білорусі та Росії".

Передісторія: Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Республіка готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

Українська правда
Теми: БілорусьавіаРосіязброя
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