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Российские бомбардировщики уже на западных границах Беларуси

Суббота, 18 декабря 2021, 22:30
бомбардировщики, скрин с видео

Кремль направил в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы РБ.

Источник: заявление министерства обороны Беларуси

Дословно Минобороны РБ: "Видеофакт. Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства.

Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России".

Предыстория: Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Республика готова разместить ядерное оружие при угрозе НАТО.

Украинская правда
Темы: БеларусьавиаРосcияоружие
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