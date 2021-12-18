Российские бомбардировщики уже на западных границах Беларуси

бомбардировщики, скрин с видео

Кремль направил в Беларусь стратегические бомбардировщики Ту-22М3 для совместного патрулирования регионов вдоль западной границы РБ.

Источник: заявление министерства обороны Беларуси

Дословно Минобороны РБ: "Видеофакт. Совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства.

Патрулирование осуществляется в составе стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России в сопровождении смешанной тактической группы многофункциональных истребителей СУ-30СМ Беларуси и России".

Предыстория: Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Республика готова разместить ядерное оружие при угрозе НАТО.