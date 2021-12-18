Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Гвоздики" і танки: окупаційні війська стягують до лінії фронту озброєння

Субота, 18 грудня 2021, 23:39
Військова техніка РФ в ОРДЛО, скрін з відео окупантів

Українська сторона СЦКК виявила, що збройні формування Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганщини й Донеччини поблизу ліній відведення продовжують розміщувати військову техніку, заборонену мінськими домовленостями.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів".

Деталі: У зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ у районі Тернове виявлено за межами виділених місць зберігання озброєння 34 танки Т-72, 14 танків Т-64 та 16 броньовиків. З порушенням ліній відведення виявлено 4 одиниці САУ 2С1 "Гвоздика" та три буксирувані гаубиці Д-30.

В районі Покровка за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксували 15 танків Т-72, два танки Т-64, одну САУ 2С1 та 13 броньовиків.

У повідомленні йдеться, що робота СММ ОБСЄ на окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 17 грудня російські бойовики двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд на окуповані території через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золоте та в районі  Молодіжне, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Також в зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміле та Новогригорівка під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ бойовики намагалися перешколити роботі безпілотника.

 

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОДонецька областьЛуганська областьОБСЄ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міноборони РФ заявляє, що США готують на Донбасі провокацію з хімзброєю

відео Порошенко про підозру: Повернусь в Україну в першій половині січня, поговоримо

"Не будемо чекати 30-50 років": Зеленський хоче чіткої перспективи у НАТО в 2022 році

Уже з негативним тестом: у МОЗ розповіли про стан першого українця з COVID-штамом Омікрон

У Байдена вивчають, як підтримати українських партизанів, якщо Росія нападе – WP

Мирослава Гонгадзе повертається в Україну

Усі новини...
війна
Окупанти на Донбасі скинули з безпілотника постріл ВОГ
Гібридні війська РФ поранили українського бійця, ЗСУ відкрили вогонь у відповідь
На Донбасі окупанти 4 рази порушували "тишу"
Останні новини
15:15
Цьогоріч зібрано рекордний за історію України врожай
14:50
Україна готується оскаржити дії Польщі в міжнародному арбітражі
14:45
відео На Луганщині затримали "сержантку ЛНР": приїхала по пенсію
14:40
В Україні пройдуть навчання НАТО з кібербезпеки
14:29
Жодна ТЕС досі не має мінімальних запасів вугілля
14:28
"Українська правда" спільно із "ЦПК" перемогли Венедіктову у Верховному Cуді
14:17
Міноборони РФ заявляє, що США готують на Донбасі провокацію з хімзброєю
14:15
Позашляховик і мікроавтобус зіткнулись на Волині: 7 постраждалих, троє дітей у реанімації
14:08
Путін заявив, що не хоче кровопролиття
14:00
ОновленоНовий рекорд за весь час: ціни на газ перетнули 2000 доларів
Усі новини...