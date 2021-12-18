"Гвоздики" і танки: окупаційні війська стягують до лінії фронту озброєння

Українська сторона СЦКК виявила, що збройні формування Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганщини й Донеччини поблизу ліній відведення продовжують розміщувати військову техніку, заборонену мінськими домовленостями.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Спостерігачами СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 102 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням мінських домовленостей

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів".

Деталі: У зоні дій так званого 1 армійського корпусу ЗФ РФ у районі Тернове виявлено за межами виділених місць зберігання озброєння 34 танки Т-72, 14 танків Т-64 та 16 броньовиків. З порушенням ліній відведення виявлено 4 одиниці САУ 2С1 "Гвоздика" та три буксирувані гаубиці Д-30.

В районі Покровка за межами виділених місць зберігання озброєння зафіксували 15 танків Т-72, два танки Т-64, одну САУ 2С1 та 13 броньовиків.

У повідомленні йдеться, що робота СММ ОБСЄ на окупованих територіях супроводжувалась перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, 17 грудня російські бойовики двічі не дозволили патрулям СММ ОБСЄ проїзд на окуповані території через блокпости біля південного краю ділянки розведення в районі Золоте та в районі Молодіжне, що відображено в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

Також в зоні дій так званого 2 армійського корпусу ЗФ РФ, в районах Паньківка, Стукалова Балка, Сміле та Новогригорівка під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ бойовики намагалися перешколити роботі безпілотника.