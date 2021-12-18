"Гвоздики" и танки: оккупационные войска стягивают к линии фронта вооружение

Украинская сторона СЦКК обнаружила, что вооруженные формирования Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганщины и Донетчины вблизи линий разграничения продолжают размещать военную технику, запрещенную минскими договоренностями.

Источник: штаб операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Наблюдателями СММ ОБСЕ зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 102 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением минских договоренностей.

Зафиксированные нарушения со стороны вооруженных формирований РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей".

Детали: В зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ в районе Терново обнаружены за пределами выделенных мест хранения вооружения 34 танка Т-72, ​​14 танков Т-64 и 16 броневиков. С нарушением линий отвода обнаружены 4 единицы САУ 2С1 и три буксируемые гаубицы Д-30.

В районе Покровка за пределами выделенных мест хранения вооружения зафиксировали 15 танков Т-72, ​​два танка Т-64, одна САУ 2С1 и 13 броневиков.

В сообщении говорится, что работа СММ ОБСЕ на оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, 17 декабря российские боевики дважды не разрешили патрулям СММ ОБСЕ проезд на оккупированные территории через блокпосты у южного края участка разведения в районе Золотое и в районе Молодежное, что отражено в оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Также в зоне действий так называемого 2 армейского корпуса ЗФ РФ, в районах Паньковка, Стукалова Балка, Смела и Новогригорьевка во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ боевики пытались препятствовать работе беспилотника.