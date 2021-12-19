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Супертайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 75 осіб

Неділя, 19 грудня 2021, 04:40
Супертайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 75 осіб
ФОТО: GETTY IMAGES

Щонайменше 75 людей загинули в результаті найсильнішого в цьому році тайфуну на Філіппінах.

Джерело: France24, AFP з посиланням на офіційні дані

Деталі: За офіційними даними, як мінімум, 75 осіб загинули внаслідок стихійного лиха.

Крім того, 300 тисяч людей покинули свої домівки і курорти, оскільки тайфун "Рай" спустошив південні та центральні райони, позбавляючи комунікацій та електрики в багатьох районах країни.

Також тайфун позривав дахи і повалив бетонні опори електропередач.

Артур Яп, губернатор популярного туристичного центру Бохол, повідомив про 49 смертей.

Він уточнив, що 10 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а 13 отримали травми в результаті шторму, який обрушився на країну в четвер.

Під час супертайфуну вітер досягав 195 кілометрів (120 миль) на годину.

Що передувало: Супертайфун "Рай" накрив Філіппіни.

"Українська правда" у Threads

Теми: Філіппінистихійне лихо
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