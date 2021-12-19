Супертайфун на Филиппинах унес жизни не менее 75 человек

По меньшей мере, 75 человек погибли в результате сильнейшего в этом году тайфуна на Филиппинах.

Источник: France24, AFP со ссылкой на официальные данные

Детали: По официальным данным, как минимум, 75 человек погибли в результате стихийного бедствия.

Кроме того, 300 тысяч человек покинули свои дома и курорты, поскольку тайфун Рай разорил южные и центральные районы, лишая коммуникаций и электричества во многих районах страны.

Также тайфун сорвал крыши и свалил бетонные опоры электропередач.

Артур Яп, губернатор популярного туристического центра Бохол, сообщил о 49 смертях.

Он уточнил, что 10 человек все еще считаются пропавшими без вести, а 13 получили травмы в результате обрушившегося на страну в четверг шторма.

Во время супертайфуна ветер достигал 195 км (120 миль) в час.

Что было раньше: Супертайфун "Рай" накрыл Филиппины.