Навряд чи хтось кине виклик РФ й допоможе Україні військами – Міноборони Британії
Неділя, 19 грудня 2021, 09:35
Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.
Джерело: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV
Деталі: За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.
Пряма мова: "Це факт, що вона (Україна - УП) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".
Нагадаємо:
- Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну. Водночас він визнав, що українці захищатимуться від агресора самі.