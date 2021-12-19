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Навряд чи хтось кине виклик РФ й допоможе Україні військами – Міноборони Британії

Неділя, 19 грудня 2021, 09:35
Бен Воллес у Пентагоні, фото wikiwand

Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.

Джерело: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV

Деталі: За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.

Пряма мова: "Це факт, що вона (Україна - УП) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".

Нагадаємо:

  • Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну. Водночас він визнав, що українці захищатимуться від агресора самі.

Теми: війнаУкраїнаРосіяНАТОВелика Британія


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