Навряд чи хтось кине виклик РФ й допоможе Україні військами – Міноборони Британії

Якщо Росія наважиться на широкомасштабний наступ, то українцям доведеться воювати самим, оскільки малоймовірно, що західні країни допоможуть Києву своїми військами.

Джерело: міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в ефірі каналу Spectator TV

Деталі: За словами Воллеса, серед інших і Британія скоріш за все не відправить війська для захисту України від російської агресії.

Пряма мова: "Це факт, що вона (Україна - УП) не є членом НАТО, тому малоймовірно, що хтось збирається відправити війська в Україну, щоб кинути виклик Росії… Ми не повинні обманювати людей стосовно цього".

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