Вряд ли кто-то бросит вызов РФ и поможет Украине войсками – Минобороны Британии

Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.

Источник: министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV

Детали: По словам Воллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.

Прямая речь: "Это факт, что она (Украина – УП) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".

Напомним: