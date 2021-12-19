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Вряд ли кто-то бросит вызов РФ и поможет Украине войсками – Минобороны Британии

Воскресенье, 19 декабря 2021, 08:35
Вряд ли кто-то бросит вызов РФ и поможет Украине войсками – Минобороны Британии
Бен Уоллес в Пентагоне, фото wikiwand

Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.

Источник: министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV

Детали: По словам Воллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.

Прямая речь: "Это факт, что она (Украина – УП) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".

Напомним:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. В то же время, он признал, что украинцы будут защищаться от агрессора сами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаУкраинаРосcияНАТОВеликобритания
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