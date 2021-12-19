Вряд ли кто-то бросит вызов РФ и поможет Украине войсками – Минобороны Британии
Воскресенье, 19 декабря 2021, 08:35
Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.
Источник: министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV
Детали: По словам Воллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.
Прямая речь: "Это факт, что она (Украина – УП) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".
Напомним:
- Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. В то же время, он признал, что украинцы будут защищаться от агрессора сами.