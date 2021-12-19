Україна святкує День святого Миколая, ПЦУ проводить літургію

У неділю, 19 грудня, християни вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая, Православна церква України з нагоди свята проводить божественну літургію.

Джерело: Митрополит Епіфаній у Facebook

Деталі: Святий Миколай є одним з найшанованіших святих християнської церкви, його назівають чудотворцем, захисником дітей та покровителем мандрівників.

Саме 19 грудня українці традиційно дарують малечі гостинці – так звані "миколайчики".

Пряма мова митрополита Епіфанія: "Добрі діла, справи милосердя і благодійності мають свою основу в істинній вірі, нею живляться, нею спонукаються та, у свою чергу, її засвідчують. Святитель Миколай тому і називається найперше зразком, правилом, каноном віри, що його життя є еталоном, прикладом, з яким ми можемо звіряти наше життя, щоби зрозуміти, чи справді воно є таким, яким має бути життя християн".

Нагадаємо:

Напередодні свята Миколая на Софійській площі у Києві відбулася урочиста церемонія запалення вогнів головної ялинки країни.