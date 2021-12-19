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Украина празднует День святого Николая, ПЦУ проводит литургию

Воскресенье, 19 декабря 2021, 09:58
Празднование, фото Pixabay

В воскресенье, 19 декабря, христиане чтят память Святителя и Чудотворца Николая, Православная церковь Украины по случаю праздника проводит божественную литургию.

Источник: Митрополит Епифаний в Facebook

Детали: Святой Николай является одним из самых почитаемых святых христианской церкви, его называют чудотворцем, защитником детей и покровителем путешественников.

Именно 19 декабря украинцы традиционно дарят детям гостинцы – так называемые "мыколайчики".

Прямая речь митрополита Епифания: "Добрые дела, дела милосердия и благотворительности имеют свою основу в истинной вере, ею питаются, ею побуждаются и, в свою очередь, ее свидетельствуют.

Святитель Николай потому и называется прежде всего образцом, правилом, каноном веры, что его жизнь является эталоном, примером, с которым мы можем сверять нашу жизнь, чтобы понять, действительно ли она такова, какой должна быть жизнь христиан".

Напомним:

  • В канун праздника Николая на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны.

Украинская правда
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