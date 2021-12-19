Украина празднует День святого Николая, ПЦУ проводит литургию
В воскресенье, 19 декабря, христиане чтят память Святителя и Чудотворца Николая, Православная церковь Украины по случаю праздника проводит божественную литургию.
Источник: Митрополит Епифаний в Facebook
Детали: Святой Николай является одним из самых почитаемых святых христианской церкви, его называют чудотворцем, защитником детей и покровителем путешественников.
Именно 19 декабря украинцы традиционно дарят детям гостинцы – так называемые "мыколайчики".
Прямая речь митрополита Епифания: "Добрые дела, дела милосердия и благотворительности имеют свою основу в истинной вере, ею питаются, ею побуждаются и, в свою очередь, ее свидетельствуют.
Святитель Николай потому и называется прежде всего образцом, правилом, каноном веры, что его жизнь является эталоном, примером, с которым мы можем сверять нашу жизнь, чтобы понять, действительно ли она такова, какой должна быть жизнь христиан".
Напомним:
- В канун праздника Николая на Софийской площади в Киеве состоялась торжественная церемония зажигания огней главной елки страны.