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Рятувальники попередили про снігові лавини та підвищення рівня річок на заході

Неділя, 19 грудня 2021, 09:57
Рятувальники попередили про снігові лавини та підвищення рівня річок на заході
Гори, фото pixabay

У неділю через снігопади у західних областях України ймовірні сходження лавин та пiдвищення рiвнiв води у двох річках.

Джерело: попередження ДСНС

Деталі: 19 грудня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та на високогiр’ї Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

19-21 грудня на рiчках басейнiв Сяну (Львiвщина), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м, без загрози негативних наслiдкiв.

Нагадаємо:

  • У неділю в Україні очікується сніг та ожеледь, погоду визначатиме атмосферний фронт із північного заходу.

Українська правда

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Теми: ДСНСпогодаКарпативода
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