Рятувальники попередили про снігові лавини та підвищення рівня річок на заході

У неділю через снігопади у західних областях України ймовірні сходження лавин та пiдвищення рiвнiв води у двох річках.

Джерело: попередження ДСНС

Деталі: 19 грудня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та на високогiр’ї Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

19-21 грудня на рiчках басейнiв Сяну (Львiвщина), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м, без загрози негативних наслiдкiв.

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