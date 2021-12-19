Рятувальники попередили про снігові лавини та підвищення рівня річок на заході
Неділя, 19 грудня 2021, 09:57
У неділю через снігопади у західних областях України ймовірні сходження лавин та пiдвищення рiвнiв води у двох річках.
Джерело: попередження ДСНС
Деталі: 19 грудня у зв’язку зi снiгопадами та хуртовинами у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та на високогiр’ї Закарпатської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
19-21 грудня на рiчках басейнiв Сяну (Львiвщина), Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м, без загрози негативних наслiдкiв.
Нагадаємо:
- У неділю в Україні очікується сніг та ожеледь, погоду визначатиме атмосферний фронт із північного заходу.
Українська правда