Спасатели предупредили о снежных лавинах и повышении уровня рек на западе

В воскресенье из-за снегопадов в западных областях Украины возможно схождение лавин и повышение уровня воды в двух реках.

Источник: предупреждение ГСЧС

Детали: 19 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).

19-21 декабря на реках бассейнов Сяна (Львовщина), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,6 м, без угрозы негативных последствий.

Напомним: