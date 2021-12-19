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Спасатели предупредили о снежных лавинах и повышении уровня рек на западе

Воскресенье, 19 декабря 2021, 10:57
Горы, фото pixabay

В воскресенье из-за снегопадов в западных областях Украины возможно схождение лавин и повышение уровня воды в двух реках.

Источник: предупреждение ГСЧС

Детали: 19 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской и на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень).

19-21 декабря на реках бассейнов Сяна (Львовщина), Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,6 м, без угрозы негативных последствий.

Напомним:

  • В воскресенье в Украине ожидается снег и гололедица, погоду будет определять атмосферный фронт с северо-запада.

Темы: ГСЧСпогодаКарпатывода
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