Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня

Неділя, 19 грудня 2021, 10:37
Епіфаній розповів, як українці переходитимуть на святкування Різдва 25 грудня
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній наголосив, що підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня. Він вважає, що українці мають прийти до цього впродовж 10 років.

Джерело: інтерв'ю митрополита Радіо Свобода

Деталі: Епіфаній наголосив, що особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес для вірян має відбутися поступово. Він зазначив, що українців "вже намагаються ділити і за мовою, і за релігією".

До того ж глава ПЦУ переконаний, що, наразі, в нинішній період різдвяних свят "храми 25-го будуть порожніми, а 7-го (січня - УП) будуть повними".

Водночас на думку голови ПЦУ, українці впродовж наступних 10 років, у своїй більшості, все ж можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня.

Пряма мова: "Будемо прогнозувати, що впродовж 10 років. А далі будемо бачити...

Ми покликані проводити, найперше, просвітницьку роботу. Ми святкуємо 25-го, просто за різними календарями. Так, цю помилку треба буде виправити".

Довідка: 7 січня українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво Христове за юліанським календарем (так званим "старим стилем", за яким і Новий рік наступає лише 14 січня). Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво 25 грудня за сучасним григоріанським календарем який ще має назву новоюліанський. В Україні з 2017 року 25 грудня є офіційним вихідним днем.

Нагадаємо:

  • У неділю, 19 грудня, християни вшановують пам’ять Святителя і Чудотворця Миколая, Православна церква України з нагоди свята проводить божественну літургію.

"Українська правда" в Threads

Теми: церквасвяткуванняЕпіфаній
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
церква
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Не добрі самаритяни: як Російська православна церква "рятує" українців від війни
На Хмельниччині прихильники УПЦ не пускають вірян ПЦУ в церкву
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: