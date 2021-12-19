Епифаний рассказал, как украинцы будут переходить на празднование Рождества 25 декабря

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркнул, что поддерживает празднование Рождества по новому юлианскому календарю – 25 декабря. Он считает, что украинцы должны прийти к этому в течение 10 лет.

Источник: интервью митрополита Радио Свобода

Детали: Епифаний подчеркнул, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новому юлианскому календарю, однако процесс для верующих должен проходить постепенно. Он отметил, что украинцев "уже пытаются делить и по языку, и по религии".

К тому же глава ПЦУ убежден, что сейчас в нынешний период рождественских праздников "храмы 25-го будут пустыми, а 7-го (января - УП) будут полными".

В то же время, по мнению главы ПЦУ, украинцы в течение следующих 10 лет, в большинстве своем, все же могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.

Прямая речь: "Будем прогнозировать, что на протяжении 10 лет. А дальше будем видеть...

Мы призваны проводить, прежде всего, просветительскую работу. Мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Да, эту ошибку нужно будет исправить".

Справка: 7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь празднуют Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю", по которому и Новый год наступает только 14 января). Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, также как и большинство православных церквей мира празднуют Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю, который еще называется новоюлианским. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем.

Напомним: