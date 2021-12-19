Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російську акторку не впустили в Україну на зйомки – незаконно їздила до Криму

Неділя, 19 грудня 2021, 12:17
Російську акторку не впустили в Україну на зйомки – незаконно їздила до Криму
Любов Тезіна (Баханкова), скрін з відео

Українські прикордонники завернули громадянку РФ Любов Тезіну (Баханкову), яка прибула в Бориспіль рейсом з Варшави.

Джерело: повідомлення ДПСУ, Ліга.Новини

Дослівно: "Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки".

Деталі: Йдеться про акторку Любов Тезіну (Баханкову), яка після спілкування з українськими прикордонниками зворотним рейсом полетіла геть.

Нагадаємо:

  • Тиждень тому громадянці РФ, співачці Марії Гусаровій (Mary Gu) через незаконне відвідування захопленого Росією Криму заборонили в’їзд в Україну. Вона прилетіла до Києва, бо хотіла виступити на концерті.

"Українська правда" у Threads

Теми: Прикордонна службаРосіяокупаціяКримкордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Прикордонна служба
Львів'янин організував схему виїзду чоловіків за кордон: статус "пенсіонера" за 6 000 доларів
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: