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Російську акторку не впустили в Україну на зйомки – незаконно їздила до Криму

Неділя, 19 грудня 2021, 13:17
Любов Тезіна (Баханкова), скрін з відео

Українські прикордонники завернули громадянку РФ Любов Тезіну (Баханкову), яка прибула в Бориспіль рейсом з Варшави.

Джерело: повідомлення ДПСУ, Ліга.Новини

Дослівно: "Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму. Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки".

Деталі: Йдеться про акторку Любов Тезіну (Баханкову), яка після спілкування з українськими прикордонниками зворотним рейсом полетіла геть.

Нагадаємо:

  • Тиждень тому громадянці РФ, співачці Марії Гусаровій (Mary Gu) через незаконне відвідування захопленого Росією Криму заборонили в’їзд в Україну. Вона прилетіла до Києва, бо хотіла виступити на концерті.

Теми: Прикордонна службаРосіяокупаціяКримкордон


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