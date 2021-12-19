Российскую актрису не впустили в Украину на съемки – незаконно ездила в Крым

Украинские пограничники завернули гражданку РФ Любовь Тезину (Баханкову), прибывшую в Борисполь рейсом из Варшавы.

Источник: сообщение ГПСУ, Лига.Новости

Дословно: "При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы взять участие в съемках.

За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того, она получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года".

Детали: Речь идет об актрисе Любови Тезиной (Баханковой), которая после общения с украинскими пограничниками обратным рейсом улетела прочь.

Напомним: