Российскую актрису не впустили в Украину на съемки – незаконно ездила в Крым
Украинские пограничники завернули гражданку РФ Любовь Тезину (Баханкову), прибывшую в Борисполь рейсом из Варшавы.
Источник: сообщение ГПСУ, Лига.Новости
Дословно: "При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы взять участие в съемках.
За нарушение норм украинского законодательства гражданку РФ в Украину пограничники не пропустили, кроме того, она получила запрет на въезд в Украину на ближайшие три года".
Детали: Речь идет об актрисе Любови Тезиной (Баханковой), которая после общения с украинскими пограничниками обратным рейсом улетела прочь.
Напомним:
- Неделю назад гражданке РФ, певице Марии Гусаровой (Mary Gu) из-за незаконного посещения захваченного Россией Крыма запретили въезд в Украину. Она прилетела в Киев, хотела выступить на концерте.