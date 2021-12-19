Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Антарктида: українську станцію "Вернадський" засипало рекордною кількістю снігу

Неділя, 19 грудня 2021, 15:40
Фото НАНЦ від 19 грудня

Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 19 грудня зафіксували рекордну за 20 років кількість опадів – "насипало" під три метри снігу.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

Дослівно: "До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж 2,75 м. Це найбільше значення за останні 20 років! На графіку видно, що попередній рекорд був 2016-го й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше.

На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо".

Деталі: Полярники повідомили, що відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, а "пінгвіни і пінгвінята не постраждали".

Метеорологи Олександр Надточій та Денис Пишняк поділилися фотографіями снігових завалів.

Українська правда
Теми: погоданаука


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі

Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні

Окупанти заявляють, що Путін виділив Криму ще 200 мільярдів

Посли G7 розчаровані черговим зривом відбору керівника САП

Аваков про поведінку "слуги", який хамив поліцейським: не єдиний епізод

Данілов: Біля українських кордонів 100-тисячна армія Росії

Усі новини...
погода
В Україну йде похолодання
Рятувальники попередили про снігові лавини та підвищення рівня річок на заході
У неділю Україну накриє снігом
Останні новини
22:12
Новини економіки: заочний арешт Дубілета-старшого, Нафтогаз скаржиться на Газпром
21:55
В ОП заявляють, що побачили готовність Росії до деескалації на Донбасі
21:39
інфографікаВ Україні реєструють дедалі менше компаній, але більше ФОПів
21:21
Новини 22 грудня: скандал з нардепом-"слугою", 120 тисяч військових РФ на кордоні
21:07
Чверть українців з листопада стикалася з вимкненням електрики – КМІС
20:52
Водія "слуги" Галушка оштрафували та забрали водійське – Монастирський
20:35
Верховний Суд не визнав борг УЗ перед VR Global Partners у $196 млн
20:23
В Україні щепили від Covid понад 300 мешканців ОРДЛО
19:58
У Британії вперше з початку пандемії понад 100 тисяч добових випадків коронавірусу
19:32
Офіційний курс гривні до євро дещо ослаб
Усі новини...