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Антарктида: українську станцію "Вернадський" засипало рекордною кількістю снігу

Неділя, 19 грудня 2021, 14:40
Антарктида: українську станцію Вернадський засипало рекордною кількістю снігу
Фото НАНЦ від 19 грудня

Біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 19 грудня зафіксували рекордну за 20 років кількість опадів – "насипало" під три метри снігу.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр у Facebook

Дослівно: "До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж 2,75 м. Це найбільше значення за останні 20 років! На графіку видно, що попередній рекорд був 2016-го й становив 2,65 м, тобто на 10 см менше.

На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо".

Деталі: Полярники повідомили, що відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, а "пінгвіни і пінгвінята не постраждали".

Метеорологи Олександр Надточій та Денис Пишняк поділилися фотографіями снігових завалів.

Українська правда

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Теми: погоданаука
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