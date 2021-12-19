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Антарктида: украинскую станцию ​​"Вернадский" засыпало рекордным количеством снега

Воскресенье, 19 декабря 2021, 15:40
Фото НАНЦ, сделанное 19 декабря

Возле станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 19 декабря зафиксировали рекордное за 20 лет количество осадков – "насыпало" под три метра снега.

Источник: Национальный антарктический научный центр в Facebook

Дословно: "К празднику Николая наши полярники получили необычный подарок. Метеорологи зафиксировали, что уровень снега возле станции "Академик Вернадский" составляет аж 2,75 м. Это наибольшее значение за последние 20 лет! На графике видно, что предыдущий рекорд был в 2016-м и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

На нашем острове и теперь идет снег. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето".

Детали: Полярники сообщили, что откапываются из снега уже много дней подряд, а "пингвины и пингвинята не пострадали".

Метеорологи Александр Надточий и Денис Пишняк поделились фотографиями снежных завалов.

Украинская правда
Темы: погоданаука
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