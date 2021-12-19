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ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік – Епіфаній

Неділя, 19 грудня 2021, 17:47
ПЦУ може послабити чи скасувати піст на Новий рік – Епіфаній
фото Радіо Свобода

Православна церква України може послабити чи скасувати піст на 31 грудня і 1 січня, поки українці святкують Різдво 7 січня, а не 25 грудня.

Джерело: предстоятель ПЦУ Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "До певної міри є порушення посту. І ми навіть обговорювали, в деяких помісних православних церквах є традиція, що на ці два дні, на 31 грудня і на 1 січня, церква може послабити піст або взагалі скасувати на два дні.

Церква, як любляча мати, вона може діяти поблажливо. Як кожна мати, своїй дитині або дозволяє щось, навіть порушує певні правила, або, навпаки, діє інколи жорстко, згідно з акривією, тобто точно згідно з правилами".

 "І тому церква в майбутньому може розглянути, якщо це буде соборне загальне рішення, щоб на ці дні, поки ми не перейдемо до новоюліанського календаря, послабити піст, щоб не було порушення".

Що передувало: Епіфаній також заявив, що підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня. Він вважає, що українці мають прийти до цього впродовж 10 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфаній
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