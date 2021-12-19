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ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год – Епифаний

Воскресенье, 19 декабря 2021, 18:47
фото Радио Свобода

Православная церковь Украины может ослабить или упразднить пост на 31 декабря и 1 января, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.

Источник: предстоятель ПЦУ Епифаний в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "В известной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, что в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня.

Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам".

 "И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения".

Что предшествовало: Епифаний также заявил, что поддерживает празднование Рождества по новому юлианскому календарю – 25 декабря. Он считает, что украинцы должны прийти к этому в течение 10 лет.

Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифаний
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