У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що позиція США в діалозі РФ з НАТО щодо вироблення "гарантій безпеки" буде визначальною, а Євросоюз у сфері військової безпеки перебуває під повним контролем НАТО.

Джерело: Грушко у коментарі журналістам у неділю, передає ТАСС

Пряма мова: "Навіть якщо виходити з того, що НАТО працює на основі консенсусу, звичайно, позиція США буде визначальною, як це буває".

Деталі: За його словами, заяви ЄС про готовність обговорювати європейську безпеку з РФ на майданчику Ради Росії – НАТО свідчать, що у сфері військової безпеки Євросоюз перебуває під повним контролем Північноатлантичного альянсу.

"Ці заяви Євросоюзу означають лише одне: у сфері військової безпеки Євросоюз перебуває під повним контролем НАТО. Ось і все. І на сьогодні амбіції відігравати ґрунтовну військово-політичну роль, стати менш залежними від США не знаходять практичного втілення", - сказав Грушко.

Відповідаючи на запитання про припущення деяких експертів про те, що російські пропозиції США мають прихований порядок денний, заступник міністра заявив, що російські пропозиції щодо гарантій безпеки складені таким чином, щоб усе було абсолютно зрозумілим.

"Якщо експерти так вважають, нехай вважають. Вони [пропозиції] складені таким чином, щоб усе було абсолютно зрозуміло. Нас критикують за те, що вони дуже відверті", - сказав Грушко.

За його словами, Росія виходить з того, що "зараз настільки ризикований і поворотний момент у міжнародних відносинах, коли ці натяки, якісь умовляння, сигнали, підморгування очима просто не працюють, треба просто сісти і поговорити".

Передісторія:

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого Дому Джен Псакі у п’ятницю заявила, що Сполучені Штати не почнуть консультації з питання безпеки в Європі без європейських союзників і партнерів .

. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс розглядає можливість діалогу з РФ щодо цього питання, але будь-який діалог має включати занепокоєння Альянсу та позицію України.

Водночас Москва наполягає, що пропонує Вашингтону переговори щодо "гарантій безпеки" виключно на двосторонній основі, вважаючи, що залучення інших країн позбавить їх сенсу.

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