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В России заявили, что ЕС в сфере безопасности находится под полным контролем НАТО

Воскресенье, 19 декабря 2021, 19:51
В России заявили, что ЕС в сфере безопасности находится под полным контролем НАТО
Getty Images

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке "гарантий безопасности" будет определяющей, а Евросоюз в сфере военной безопасности находится под полным контролем НАТО.

Источник: Грушко в комментарии журналистам в воскресенье, передает ТАСС

Прямая речь: "Даже если исходить из того, что НАТО работает на основе консенсуса, конечно, позиция США будет определяющей, как это бывает".

Детали: По его словам, заявления ЕС о готовности обсуждать европейскую безопасность с РФ на площадке Совета России – НАТО говорят о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем Североатлантического альянса.

"Эти заявления Евросоюза означают лишь одно: в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. Вот и все. И на сегодняшний день амбиции играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения", - сказал Грушко.

Отвечая на вопрос о предположениях некоторых экспертов о том, что российские предложения США имеют скрытую повестку, замминистра заявил, что российские предложения по гарантиям безопасности составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно.

"Если эксперты так считают, пусть считают. Они [предложения] как раз составлены таким образом, чтобы все было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные", - сказал Грушко.

По его словам, Россия исходит из того, что "сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами просто не работают, надо просто сесть и поговорить".

Предыстория:

  • 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.
  • Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО. Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.
  • Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.
  • По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.
  • В то же время, Москва настаивает, что предлагает Вашингтону переговоры по "гарантиям безопасности" исключительно на двусторонней основе, считая, что вовлечение других стран лишит их смысла.

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Темы: РосcияНАТОСША
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